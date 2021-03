Ce dimanche 21 mars, passera à proximité de notre Terre, un immense astéroïde. Ce dernier frôlera notre planète, passant cependant à près de 2 millions de kilomètres de celle-ci. S’il n’y a absolument aucun risque de collision, les astronomes devraient profiter de l’occasion afin d’étudier cet astre d’un peu plus près.

Appelé 2001 FO32, ce corps céleste mesure moins d’un kilomètre de diamètre. Il devrait défiler à 124.000 km/h. Une vitesse de croisière assez importante, considérée d’ailleurs comme étant plus rapide que ce qui est observé habituellement. Au plus proche de notre Terre, il devrait se trouver à cinq fois la distance entre notre planète et la Lune.

Un astéroïde frôlera la Terre le 21 mars prochain

Découvert en 2001, l’astéroïde a toujours été étudié depuis. Aujourd’hui, ce passage à proximité de la Terre offre ainsi une belle opportunité aux scientifiques de se pencher un peu plus sur le sujet. L’idée ici, est d’étudier la lumière réfléchie à sa surface, afin de mieux comprendre sa composition. Une excellente nouvelle, notamment pour les astronomes de l’hémisphère sud, qui pourront utiliser des télescopes de taille modérée afin de l’observer.

La NASA rassure

Reste que ces gros cailloux laissent craindre le pire. Pour autant, la NASA se montre très sereine, expliquant qu’aucun astre étudié n’a de chance de venir s’écraser sur la Terre d’ici le siècle prochain. Pour autant, pas question de relâcher les efforts, ni mêmes les études, l’objectif étant de récupérer le plus d’informations possible sur ce qui nous entoure.