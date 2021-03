Renegades: Born in the USA est la série de conversations entre le président Barack Obama et Bruce Springsteen, produite et publiée par Spotify. Des échanges à propos de leur vie, de leur musique et de leur amour pour leur pays. Ce lundi, le président Obama et Bruce dans un nouvel épisode des podcasts, ont parlé famille. Les deux hommes ont discuté de la création de leur famille, des sentiments ressentis à la naissance de leurs enfants et de la recherche de l’équilibre entre la paternité et leur carrière. Une occasion pour l’ancien locataire de la Maison-Blanche de faire de nouvelles confidences sur ce qu’il a appris en tant que père et mari.

Barack Obama, un époux chanceux…

Dans le nouvel épisode de ce lundi, Barack Obama et Bruce Springsteen ont encore une fois conversé sans à priori. Des échanges qui ont vu les deux homes ouvrir une grande lucarne sur leur vie intime et familiale. Un exercice qui on peut s’en douter a certainement été plus difficile pour l’ancien président démocrate, formaté à la prudence mais aussi à la courtoisie, par les huit années passées à la Maison-Blanche.

D’ailleurs M. Obama confiera que lorsqu’ une de ses filles devaient se rendre chez des amis, « les Services Secrets devaient » par prudence, « aller chez la personne à qui ils rendaient visite, et tout vérifier ». Une situation qui n’était pas facile à accepter pour les parents des amis en question. Du coup lui et Michelle avaient appris à rapidement se lier d’amitié avec les parents leur disant : « Écoutez, désolé pour l’intrusion ».

À propos de Michelle notamment, le président ce lundi, n’a pas tari d’éloges, disant se sentir chanceux, même encore aujourd’hui d’avoir pour épouse une femme aussi vaillante et valeureuse. « Les six premiers mois de ma candidature à la présidence, j’ai été misérable parce que cette famille me manquait. Et nous n’avons traversé cela que grâce à la capacité héroïque de Michelle à tout gérer à la maison et au don incroyable de mes filles qui aiment leur papa de toute façon » a déclaré l’ancien président démocrate.

« Chacun est juste magique à sa manière »

L’ancienne first Lady, Michelle, est celle encore qui selon Barack Obama a été la première à avoir rapidement su cerner la personnalité de leurs enfants et à suggérer une orientation dans leur éducation. « Vous savez… Michelle a compris bien plus tôt que moi que les enfants sont comme des plantes. Ils ont besoin de soleil, de terre, d’eau, mais certains d’entre eux sont des chênes, certains d’eux sont des pins, d’autres sont des saules et d’autres sont des bambous. (…) mais j’ai aussi fini par apprendre, que chacun est juste magique à sa manière » a raconté Obama.

Mais reconnaitra-t-il si la « dernière chose » qu’il désirait était de faire sentir à ses filles qu’elles devaient « être quelque chose plutôt que d’être elles-mêmes » ; il n’aurait pas été aussi souple avec un fils. « Et si j’avais eu un fils, je soupçonne que j’aurais été plus dur avec lui à certains égards » a confié en l’occurrence le président Obama.