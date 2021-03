Ce n’est pas la première fois que l’avion de chasse F-35 fait l’objet d’un accident. Au cours des trois précédentes années, trois avions du même modèle se sont écrasés à l’atterrissage au Japon et aux Etats-Unis. Selon le site Military, qui a rapporté le dernier accident, le chasseur F-35, le plus sophistiqué et le plus cher dans sa catégorie au monde, s’est fait lui-même tiré dessus au cours d’une mission d’entraînement dans l’Arizona.

Si pour le moment, les circonstances de l’accident qui s’est produit dans la nuit du 12 au 13 mars restent encore flous, on sait toutefois d’après la Marine Corps Air Station de Yuma en Arizona qu’une balle de 25 mm a explosé après avoir quitté le canon du chasseur. Le pilote lui, s’en est sorti indemne en parvenant à se poser. Cependant le chasseur lui, a été sérieusement touché et les dégâts sont évalués à au moins 2,5 millions de dollars.

Classifié A

« L’accident n’a causé aucune blessure au personnel, et une enquête sur l’incident est actuellement en cours », a déclaré le porte-parole du corps des Marines, le capitaine Andrew Wood. L’accident a été qualifié de classe A, la classification la plus grave, dans le cadre des dommages d’au moins 2,5 millions de dollars ou la perte d’un aéronef.