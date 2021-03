Profitant de son passage sur Good Morning America ce mercredi, l’ancienne première dame des Etats-Unis Michelle Obama a fait certaines révélations sur ses filles. Elle a notamment confié à quoi ressemble les dîners dans la famille Obama. Elle fait notamment remarquer qu’à ses occasions, leurs enfants dominent les conversations. L’auteure de « Becoming », indique que son époux encore moins elle, n’arrive à placer un mot lors de ces rencontres où les filles ont le monopole du débat.

“Nous aimons ça comme ça…”

« Moi et Barack, je n’arrive pas à avoir un mot sur les bords, » a-t-elle laissé entendre sur un ton hilarant, indiquant que Sasha et Malia bavardent sans arrêt. « Et nous aimons ça comme ça. », a-t-elle ajouté. Ce fut l’occasion pour elle de rappeler qu’en collaboration avec son époux, elle a toujours œuvré afin que les filles s’expriment librement. L’ancienne première espère avoir appris aux filles ce qui leur est nécessaire.

“Nous voulons entendre leurs pensées et leurs opinions”

«Nous voulons entendre leurs pensées et leurs opinions», a-t-elle déclaré. Pour elle, les blagues et les plaisanteries de Sasha et Malia au cours des dîners sont souvent le début de la confiance dans le pouvoir de leur voix. Elle n’a tout de même pas manqué de revenir sur son dernier livre «Becoming».