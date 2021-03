Andrew M. Cuomo, le gouverneur de New York fait face depuis quelques jours à des accusations en rafales d’harcèlements sexuels. Mercredi dernier, Lindsey Boylan, 36 ans, ancienne responsable du développement économique de l’État ; avait révélé que M. Cuomo l’avait harcelée à plusieurs reprises de 2016 à 2018, lui donnant à un moment donné un baiser non sollicité sur les lèvres dans son bureau de Manhattan.

Samedi, une autre ancienne assistante, Charlotte Bennett, 25 ans, l’accusait elle également d’harcèlement sexuel. Selon la jeune femme, le gouverneur lui aurait posé des questions sur sa vie sexuelle, essayant de savoir si elle était monogame et si elle avait jamais eu des relations sexuelles avec des hommes plus âgés. Andrew M. Cuomo a 63 ans. Nancy Pelosi, tout en qualifiant les allégations de harcèlement sexuel de Cuomo de « sérieuses et crédibles », a appelé dimanche à une procédure de justice « régulière ».

Gros nuages à l’Horizon pour Cuomo…

Ces accusations pour harcèlement sexuels tombaient vraiment mal pour le Gouverneur démocrate. Car ces dernières semaines, des révélations avaient émergé dans la presse, selon lesquelles son administration avait sciemment sous-déclaré les décès dus au COVID-19 dans les maisons de retraite. Une enquête menée par le bureau du procureur général de New York a révélé que les responsables de l’État ont peut-être sous-estimé de 50% les décès dans les foyers de soins pendant la pandémie. Un problème en lui-même potentiellement nocif à son mandat, sans qu’on y vienne ajouter des accusations d’harcèlement sexuel.

Et, de nombreux élus démocrates n’avaient pas tôt fait de monter au créneau pour critiquer le gouverneur que ; la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, rompait son silence, dimanche, qualifiant les accusations des deux femmes de « sérieuses » et de « crédibles ». 24 heures après que la seconde accusation, celle de Bennett, ait émergé ; la présidente démocrate de la Chambre des Représentants, dans un communiqué fourni à la presse, avait tenu à dire que « Les femmes qui ont porté des accusations sérieuses et crédibles contre le Gouverneur Cuomo méritent d’être entendues et d’être traitées avec dignité ».

Et alors sur les rumeurs faisant état de demande du gouverneur pour une enquête indépendante sur les accusations, Nancy Pelosi avait jugé bon de recommander : « L’enquête indépendante doit avoir une procédure régulière et le respect de toutes les personnes impliquées ».