Il y a quelques jours, le Dr Ngozi Okonjo Iweala, une nigériane, nouvelle directrice de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), avait fait la une de bon nombre de presses en occident pour être la première femme à occuper ce poste et qui plus est, la première africaine. Cette fois, c’est une autre nigériane qui faisait parler d’elle et était mise à l’honneur. Le Dr Njideka Udochi est le nouveau récipiendaire du prix 2021 du médecin de famille, décerné par le Maryland Academy of Family Physicians (MDAFP), la plus grande société de spécialités médicales professionnelles du Maryland aux USA.

Une autre africaine à l’honneur

La ‘’Maryland Academy of Family Physicians’’ représente plus de 1 600 médecins de famille, résidents et étudiants en médecine dévoués dans tout l’État. Et le prix du médecin de famille de l’année du MDAFP vise à « reconnaître un médecin qui fournit un service exceptionnel aux patients et à leurs communautés avec un service médical compatissant, complet et attentionné sur une base continue, tout en démontrant un équilibre entre carrière et famille ».

Tout un programme, que le Dr Njideka Udochi, a semble-t-il déroulé à la perfection, puisque la nigériane de 54 ans, était faite Meilleure Médecin de famille de l’Etat du Maryland lors de l’assemblée annuelle de la société de médecine qui eu lieu virtuellement du 26 au 28 février 2021. La première femme à être ainsi primée par la société de médecine, et bien entendu la première africaine.

Le Dr Udochi est selon ses pairs, un médecin de famille à spectre complet. Présidente d’un consortium de médecins multi-spécialités, la nigériane s’est particulièrement illustrée pendant la crise sanitaire aux USA, en fournissant des soins aux enfants, aux adultes et aux patients gériatriques de plus de cent quatorze pays répartis sur six continents dans un cabinet privé à Columbia dans le Maryland. Le Dr Ngozi Okonjo Iweala, elle aussi une nigériane d’exception n’a pas manqué via twitter de dire ses félicitations à sa « sœur ».

Congratulations Dr Njideka Udochi, Maryland’s Family Physician Of The Year. Thank you for your care of COVID-19 patients and for saving so many lives. Proud of you my sister. — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) February 27, 2021