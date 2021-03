L’idée de faire carrière en politique effleure Will Smith depuis 1999. Quand Bill Clinton, alors président des Etats-Unis et sa femme Hillary, l’invitent à dormir dans la chambre Lincoln à la Maison Blanche, il naturellement accepté l’honneur que le couple présidentiel lui faisait. L’acteur confiera plus tard à la presse qu’il avait plaisanté en disant au président de lui garder sa chambre au chaud. La chambre Lincoln est en effet, utilisée par les locataires de la Maison Blanche comme chambre d’amis et pour honorer leurs soutiens politiques. Will Smith en était un à l’époque.

“Si Ronald Reagan peut devenir président alors pourquoi pas Will Smith“

Après cette plaisanterie, il va faire une déclaration en lien direct avec Ronald Reagan, l’acteur de cinéma devenu président des Etats-Unis. “Cela peut sembler insensé pour certains…Mais dans mon esprit si Ronald Reagan peut devenir président alors pourquoi pas Will Smith,“ avait lâché l’homme de 52 ans, dans Variety. En 2015, alors qu’il était présent sur Sunday Morning de CBS, celui qui a incarné le super héros Hancock au cinéma a indiqué qu’il était davantage intéressé par la politique. Surtout après avoir entendu la rhétorique néfaste qui a émergé lors de la campagne présidentielle ayant opposé Donald Trump et l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton.

« Si les gens continuent à dire toutes les sortes de choses folles qu’ils ont dites aux nouvelles ces derniers temps, sur les murs et les musulmans, ils vont me forcer à entrer dans l’arène politique » avait déclaré l’acteur afro-américain. Il a par ailleurs indiqué que son engagement politique aurait pour but de devenir président de la République pas pour décrocher un poste d’élu local. Ce lundi 1er mars, Will Smith a encore évoqué la possibilité d’une carrière politique dans un épisode du podcast « Pod Save America ».

“Pour le moment, je vais laisser ce bureau se nettoyer un peu, puis je vais y réfléchir“

Il était venu faire la promotion de Amend : The first for America, un documentaire-série en six parties consacré au quatorzième amendement de la Constitution américaine qui protège le droit des anciens esclaves afro-américains émancipés par le Treizième amendement de la Constitution des États-Unis, en particulier dans les États du sud.

« Je crois en la compréhension entre les gens et je crois en la possibilité de l’harmonie. Donc, je ferai certainement ma part, que cela reste artistique ou à un moment donné s’aventure dans l’arène politique » a-t-il déclaré. “Je pense que pour le moment, je vais laisser ce bureau se nettoyer un peu, puis je vais y réfléchir à un moment donné“, a poursuivi l’acteur américain. C’est vrai qu’il n’a pas clairement dit cette fois-ci qu’il pourrait se présenter aux élections présidentielles américaines mais il y a fort à parier que c’est le cas au vu de ce qu’il avait déclaré par le passé.