En France, le débat autour des propos clairement racistes tenus sur une chaîne en 1995 a pris une autre tournure avec la sortie officielle de la principale concernée : Pépita. À l’époque, la femme noire était l’une des animatrices (à sa façon) d’une émission (pyramide) et se prenait des blagues très déplacées, mais que certains jugent aujourd’hui sorties de leur contexte, y compris la principale concernée.

Mais la vraie question reste posée : peut-on faire des blagues comme comparer une noire à un singe pendant une émission. Il faut toutefois dire que la principale intéressée n’y voit pas du racisme, et se plaint de l’instrumentalisation des séquences diffusées depuis quelques jours. Une réaction qui semble totalement plaire à l’extrême-droite qui à son tour dénonce le racisme des anti-racistes, un de ses termes les plus chers. Mais il n’en demeure pas moins, que , si il peut y avoir des doutes sur le racisme ou non de certaines séquences, celle qui compare Pépita à un singe (et bien d’autres) ne laisse pas la place au doute, n’en déplaise à ceux qui brandissent la réaction de Pépita comme gage de non racisme. Le racisme n’est pas jaugé par la douleur ou non de celui ou celle qui le subit. Comparer un singe à un noir, se moquer de l’esclavage, de la shoah et du massacre des amérindiens devrait être traité de la même manière, quelque soit le sentiment de la personne qui le vit directement.

France : racisme stupide et validé à la télé en 1995

Pépita a le droit de se complaire dans ce discours, d’autres noirs ont le droit de les dénoncer

Sur la toile, l’activiste française Rokhaya Diallo est la cible de la droite et de cousine extrême-droite pour avoir dénoncé ces propos de l’émission pyramide. Qu’on soit clair, Pépita ne peut être forcée à dénoncer ce discours, c’est tout à fait son droit de l’apprécier ou pas, mais il est tout à fait compréhensible que d’autres noirs en France s’en offusquent. On ne peut attribuer un droit à une personne et le retirer aux autres. Des milliers de commentaires inondent depuis la toile sur cette affaire. Certains insultant l’ancienne participante de l’émission, d’autres insultant l’activiste et toutes les personnes qui s’en offusquent. Le débat tourne autour du fait qu’une personne puisse s’offusquer ou non des propos tenus. La France a mieux à faire, en pleine crise, et doit tout simplement tout sentiment pré-colonial de son espace médiatique. Un point c’est tout !