Le ministre de la communication et de la poste a profité d’une sortie qu’il a effectuée ce mercredi 31 mars à Lokossa dans le Mono pour se prononcer à nouveau sur la question relative aux réformes du système partisan qui aurait conduit à l’exclusion de certains hommes politiques. Alain Orounla qui a été également l’avocat de Sébastien Germain Ajavon, aujourd’hui en exile, a saisi l’occasion pour lancer des piques à l’endroit des hommes politiques béninois qui se sont retrouvés hors du territoire national.

“Les vrais opposants sont au Bénin”

Pour le ministre, porte-parole du duo Talon-Talata, celles et ceux sont de véritables opposants au régime sont au Bénin et non à l’extérieur. « On peut être opposant et vivre tranquillement sur le territoire béninois. La preuve en est que les vrais opposants, les vrais contradicteurs au régime sont au Bénin, pas en fuite », a martelé Alain Orounla. Il estime que celles et ceux qui se disent « exilés » sont des personnes qui auraient refusé de répondre de la gestion qu’ils ont faites des ressources à elles confiées.

Les délinquants s’excluent eux-même selon Orounla

« Lorsqu’un délinquant décide de rompre les règles du vivre en commun, on ne l’exclut pas. Il s’exclut surtout lorsqu’il ne veut pas rendre compte », a poursuivi Alain Orounla. Pour lui, les hommes politiques qui se réclament de l’opposition et qui estiment avoir été exclus ne sont pas nombreux et ne veulent pas se retrouver dans le système collectif.