Angélique Kidjo est une artiste engagée. Prix Ambassadrice de la Conscience d’Amnesty International, ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef, ou encore ses combats personnels contre les violences faites aux femmes et les abus sexuels en milieu scolaire ; la diva béninoise est coutumière des grandes causes. Cette fois l’artiste décide de s’engager dans la lutte pour la protection de l’Environnement. Ce Lundi, la diva annonçait la sortie prochaine d’un nouvel album. Un album tout dédié à la cause de la préservation de notre habitacle et dont la cérémonie de lancement devrait coïncider avec un film produit en association avec la fondation ‘’GoodPlanet’’.

Kidjo chante la ‘’Mère Nature’’

Angélique Kidjo, six fois nominée aux prestigieux Grammy Awards, dont elle a été à quatre reprises la lauréate dans la catégorie ‘’Meilleur album de musique du monde’’, le dernier l’année dernière seulement ; sort au printemps prochain, un nouvel album. Cette annonce, la sémillante artiste béninoise l’a faite sur sa page Facebook ce lundi. « Je suis heureuse de vous annoncer que mon nouvel album sortira au printemps! Il sera un véritable hymne à notre planète Terre » a-t-elle écrit en substance, annonçant tout de suite la couleur.

Car avec album, la chanteuse de renommée mondiale veut acter sa participation et matérialiser son engagement dans un combat qui nous concerne tous, celui de la protection de l’environnement et de la préservation de notre habitacle terrestre. Pour se faire, et au-delà même de la thématique retenue pour l’album, Angelique Kidjo a expressément commis une chanson qu’elle a intitulé ‘’Mother Nature’’(Mère Nature). Une chanson qui aura la particularité de soutenir le film éponyme du photographe français Yann Arthus-Bertrand et sa fondation GoodPlanet. Chanson et film seront ensemble diffusés « le jour de la sortie de l’album ».

Mais avant, la diva engageait tous ses fans à soutenir la fondation dans la production de son film en devenant donateurs pour une campagne de financement participatif lancé en ligne. La Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique veut chez les terriens « susciter l’envie d’agir concrètement » en faveur de l’environnement, en mettant « l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences ».