« On ne se lève pas du jour au lendemain pour arrêter quelqu’un ». Ainsi s’exprimait l’ancien bâtonnier Jacques Migan sur le plateau de la chaîne E-Télé hier dimanche 18 avril 2021. Ce soutien du Chef de l’Etat était l’invité de l’émission « L’Entretien ». Ses propos s’inscrivaient dans le cadre de l’arrestation de plusieurs opposants béninois à l’instar de Joël Aivo, Alexandre Hountondji et Joseph Tamegnon.

Pour l’avocat, on n’arrête pas quelqu’un si on ne lui reproche rien. II faut donc que le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) explique pourquoi « ils ont été interpellés » exhorte l’ancien bâtonnier. Il serait intéressant de voir Mario Metonou donner les réels motifs de l’arrestation de ces opposants pour mettre fin aux interprétations tendancieuses a insisté ce soutien de Patrice Talon.

Il l’a déjà fait dans le dossier “Madougou”

L’avocat rappelle que le procureur spécial de la Criet l’avait déjà fait dans le dossier « Madougou » en donnant des précisions sur les raisons de l’arrestation de l’opposante. Il faudrait donc qu’il fasse de même pour ces trois autres opposants, exhorte encore une fois l’ancien bâtonnier. Rappelons que Jacques Migan est membre du Bloc Républicain, un parti soutenant le Chef de l’Etat réélu Patrice Talon. Selon les informations qui ont filtré dans la presse Joël Aivo a été arrêté pour atteinte à la sûreté et blanchiment d’argent. Son procès débute le 15 juillet.