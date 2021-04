Les manifestations suivies de violences enregistrées dans certaines localités du Bénin dès les premières heures du 6 avril 2021 ont contraint à des arrestations. C’est le cas de Jean Alexandre Hountondji, ancien ministre de Boni Yayi. Membre du parti d’opposition, Les Démocrates, il a été arrêté et gardé à vue à la Brigade criminelle depuis hier jeudi 8 avril 2021. Il a sera présenté au procureur spécial de la CRIET ce vendredi 9 avril 2021.

L’ancien ministre Jean Alexandre Hountondji n’est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté et gardé à vue à la Brigade criminelle. Son arrestation fait suite aux manifestations de l’opposition contre la prorogation du mandat du président Patrice Talon ce mardi 06 avril. Annoncées pour être pacifiques, ces manifestations ont graduellement viré dans la violence avec la destruction des biens publics et privés. Le ministre Hountondji, sera présenté ce vendredi 9 avril 2021 au procureur spécial de la Cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il y sera avec la jeune activiste Nadine Okoumassou et une autre manifestante « Miss Démocrate ». Selon Matin Libre, lors de l’arrestation de Nadine Okoumassou, il y a eu une erreur. Les agents de la police ont appréhendé sa sœur jumelle, proche de la mouvance. C’est après une audition, la police s’est rendu compte de l’erreur et est allée chercher Nadine Okoumassou, connue pour ses critiques contre la gouvernance en place. A noter que jeudi soir à la Brigade, il y avait une douzaine de personnes qui ont été gardées à vue dont plusieurs femmes parmi lesquelles une âgée de plus de 60 ans.