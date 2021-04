L’artiste ivoirien Joël Constant Yobo, mieux connu sous son d’artiste Dj Kerosène, est sans aucun doute l’une des étoiles montantes de la musique urbaine ivoirienne. En seulement trois albums, et avec des textes tirés du vécu quotidien et appelant à l’espoir et à l’optimisme ; l’artiste a su conquérir le cœur des mélomanes ivoiriens et de milliers d’autres en Afrique. L’artiste n’avait jamais été associé à quelques activités politiques, même en Côte d’ivoire où les dernières joutes électorales avaient suscité bien des passions. Cependant, récemment sur la toile, était apparu une chanson reprenant un de ses tubes et faisant l’apologie du président béninois, M. Patrice Talon.

« Président Talon tu es déjà élevé… »

« Elevé, tu es déjà élevé, quel que soit ce qu’ils vont faire pour te rabaisser c’est zéro, président Talon tu es déjà élevé » pouvait-on entendre sur le morceau publié sur YouTube. Un opus qui tombait à pic, en cette période électorale présidentielle au Bénin, et où le président béninois était accusé par ses détracteurs de ne pas favoriser un jeu démocratique ouvert à toutes les formations politiques du pays. Un morceau qui ne pouvait tomber mieux et pourquoi pas donner un coup de pouce à la communication autour du duo ‘’Talon-Talata’’, binôme en lice pour le compte du régime sortant.

Seulement, des doutes persistent encore sur l’authenticité de l’opus, la rédaction de La Nouvelle Tribune ayant essayé sans grand succès de contacter l’artiste à ce propos. Certes la voix au micro morceau ressemblait à s’y méprendre à celle de DJ Kerosène, mais des détails et des noms précis livrés dans la chanson supposait une assez bonne connaissance du monde politique béninois.

Le lead vocal dans la chanson dira en substance: « patrice talon grand bâtisseur, espoir de la jeunesse ‘’Agbonon’’ (du surnom du président ndlr) continue de faire du bien. (…) Pour rien comme ça on veut te changer, Papa président grand travailleur, tu es bosseur mais on te jalouse, (…) en réalité, moi je te le dis , ne les calcule pas , tu as la grâce de Dieu sur toi ».