Après son appel de ce lundi 5 avril 2021 au peuple Béninois afin de manifester pacifiquement pour la fin de mandat de Talon, l’ancien ministre des finances Komi Koutché reprend l’exercice ce mardi 6 avril 2021. Cette fois-ci, le chantre du Mouvement ‘’S’engager pour le Bénin’’ maintient sa position. Il remercie les Béninois pour les manifestations pacifiques enregistrées à partir du 5 avril 2021 à 00h. Komi Koutché lance aussi un appel à Talon.

L’ancien ministre de Boni Yayi, Komi Koutché s’est adressé, ce mardi 6 avril 2021, au peuple Béninois depuis son lieu d’exil. Il a rappelé au peuple que le mandat constitutionnel conféré, selon lui (et malgré les validations antérieures) à Patrice Talon le 6 avril 2016 est arrivé à terme ce 5 avril 2021 à 00h. Et pour la première fois de son histoire, «notre pays entre dans une impasse ». Komi Koutché a salué selon lui, la discipline et de non-violence des manifestants malgré les casses observées ça et là et a réitéré son appel à éviter la violence.

Un appel à Talon

Selon l’ancien ministre, ce tournant marque avec les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), «la caducité du feuilleton en cours auquel on donne le nom d’élection présidentielle ». C’est pourquoi «j’en appelle à la sagesse de Patrice Talon ancien président de la République du Bénin et à ses prestataires de services qui accompagnent ce feuilleton qu’il est encore temps qu’ils puissent rallier le rang du peuple pour que les fils et filles du bénin, nous puissions nous asseoir pour redéfinir de nouvelles orientations pour notre vivre ensemble ». Il décerne son satisfecit au haut commandement militaire et en appelle à leur patriotisme afin qu’il soit aux côtés du peuple dans ce tournant.