Le Bénin fait un pas de plus dans la simplification des démarches pour l’obtention de passeports. En effet, dans le cadre de la réorganisation des services de la Direction de l’Emigration et de l’immigration (DEI) et en vue de l’amélioration des prestations du service, “la demande de passeport peut être désormais faite en ligne ” à n’importe quelle heure de la journée. C’est ce qu’indique une note de service du directeur de la DEI datant du 23 avril.

La structure recommande aux demandeurs de faire leur demande en ligne via le lien: https://service-public.bj en vue d’obtenir un rendez-vous pour l’enrôlement parce que le temps d’attente pour l’obtenir à la DEI est variable en cette période de réforme du système. Elle fait cette recommandation parce qu’il est aussi possible pour les demandeurs de se rendre à la Direction de l’Emigration et de l’Immigration pour faire leur demande du lundi au vendredi entre 08 heures et 11 heures 30 minutes. En ligne, votre demande est enregistrée au bout de 10 minutes, informe la note de service.

Retrait une semaine après, à compter de la date d’enrôlement

En ce qui concerne les pièces à fournir pour l’établissement ou le renouvellement du passeport biométrique ordinaire, il y a la copie de l’acte de naissance sécurisé délivrée par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), la copie du certificat d’identification personnelle délivrée par la même structure, une photo d’identité en couleur, à fond uni datant de moins de six mois (format 35mm/45 mm), une preuve de profession, un ancien passeport biométrique plus une copie de la page identitaire en cas de renouvellement, et enfin le paiement des frais de dossier qui s’élèvent à 30 mille francs Cfa.

Il faut au maximum une semaine à compter de la date d’enrôlement pour entrer en possession du passeport. Le Directeur de l’Émigration et de l’Immigration Florent Edgard Agbo informe pour finir que le passeport ordinaire délivré par la structure qu’il dirige est biométrique et devra être retiré par la personne elle-même au service des titres de voyage de la DEI ou au lieu d’enrôlement. Le demandeur doit le signer sur place au moment du retrait.