Dans certaines localités du Bénin, ce 6 avril 2021 est une journée de manifestation contre le pouvoir de Patrice Talon. A Parakou, Bantè, Tachourou, Kandi et à Abomey-Calavi, il y a eu des manifestations avec des actes de vandalisme. Les manifestants ont répondu à l’appel de certains leaders de l’opposition qui estiment que le mandat de Patrice Talon est arrivé à terme le 5 avril 2021 à minuit. A certains endroits, les éléments de la police et de l’armée sont intervenus pour disperser les manifestants.

Des villes du Bénin se sont réveillées avec des manifestations en signe de protestation à la prorogation du mandat du président de la République. Après les manifestations du petit matin, Parakou a vécu des actes de vandalisme. Les manifestants ont pris d’assaut la radio Urban Fm de l’ancien maire de la ville et militant du parti Bloc républicain, Charles Toko. Ils ont saccagé la radio et emporté certains matériels de travail. Ils ont aussi détruit le cabinet de Charles Toko. Sur Facebook, la radio a confirmé les dégâts et publié des photos (Voir ci-dessous) : “Des individus ont saccagé dans la nuit de ce Lundi 05 Avril la radio URBAN fm.Ils ont tout détruit et même emporté des matériels de travail. Ainsi que sa chaîne numérique Partenaire la 2MC TV.Voici quelques images témoins.” pouvait-on lire sur ledit post

A Atokolibè, un village de la commune de Bantè et localité d’origine de l’ancien ministre des finances Komi Koutché, aujourd’hui en exil, une partie de la population a bloqué une route inter-Etat à la hauteur de Agbon. Branchages en mains, ces manifestants scandant les slogans et des chansons hostiles au régime en place et demandant le retour au pays des exilés. Ils sont restés aux aguets face aux militaires présents sur les lieux. A Tchaourou, des jeunes armés de gourdins et branchages en mains ont fait irruption sur la voie inter-Etat Cotonou-Parakou. Dans cette ville, les manifestants ont réussi à accaparer, dans un premier temps, un véhicule des militaires.

Les images des manifestants au volant du véhicule ont fait le tour des réseaux sociaux. Les manifestants exigent le départ des militaires. Mais, aux dernières nouvelles, les militaires ont pu récupérer le véhicule des mains des manifestants. Au niveau des militaires, on réfute la thèse de la prise de contrôle du véhicule par les manifestants. Ils estiment avoir juste évité de tirer en privilégiant le dialogue. À Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, les jeunes ont brulé des pneus sur la chaussée au niveau du carrefour Kpota, un rond-point sur la voie inter-Etat Cotonou-Parakou. Les éléments de la police républicaine sont intervenus pour ramener le calme.