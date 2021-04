La Fédération béninoise de rollers sports a relancé, ce dimanche 25 avril 2021 au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou à Cotonou, ses activités par la 44è édition du challenge Cotonou Skating. Cette édition qui a vu la participation de plus d’une cinquantaine d’athlètes a permis de jauger le niveau global en vue de travailler pour les championnats d’Afrique de skating qu’organise le Bénin au mois de juillet prochain.

Ils sont venus de presque tous les clubs affiliés à la Fédération béninoise de rollers sports pour prendre part à la 44è édition du challenge Cotonou Skating. Le challenge a connu une pause à cause du coronavirus. C’est donc une reprise de compétition pour les athlètes béninois qui se doivent d’être à leur meilleur niveau d’ici le mois de juillet prochain où le Bénin organise les championnats d’Afrique de skating. Les objectifs des challenges Cotonou Skating sont multiples. Ces challenges permettent d’initier la pépinière à la compétition. C’est aussi pour permettre aux juges de mettre en pratique les notions acquises lors des différentes formations. En somme, ces challenges permettent aux différentes catégories d’acteurs d’être dans la pratique pour s’améliorer à chaque fois.

Et cette 44è édition sert de base pour savoir le travail à abattre avec les athlètes pour une bonne participation du Bénin aux prochains championnats d’Afrique. Si l’étoile montante, Henresh Houngbo a bien tenu leur rang ce dimanche, la triple championne d’Afrique, Rawdath Demba Diallo n’y ait pas encore. Elle explique sa baisse de forme par un relâchement des entrainements à cause des exigences scolaires mais, elle rassure travailler pour être prête pour les championnats d’Afrique. De façon global, le président de la Fédération Marius Tchibozo fait remarquer qu’il y a eu une baisse de niveau. «Aujourd’hui, tout le monde a constaté que les athlètes sont en baisse forme. C’est un défi qu’il faut relever rapidement parce que nous avons les championnats d’Afrique ici. Nous venons de jauger le niveau des enfants et on constate que la plupart des meilleurs, dont les triples champions d’Afrique sont en baisse de forme. Nous allons travailler avec eux pour relever le défi », a confié le président de la Fédération.

Point de l’organisation des championnats d’Afrique

Pour Marius Tchibozo, au niveau de la Fédération, la préparation des championnats d’Afrique évolue bien. Et au plan organisationnel, il n’y aura pas trop de problème. C’est au plan financier que le problème va se poser. «Vous savez, le Bénin est triple champion d’Afrique et nous n’allons pas permettre aux autres pays de venir nous battre sur nos propres installations », rassure-t-il. Il reconnait que pour le moment, le Bénin ne dispose pas encore de piste réglementaire. Quand on prend le roller de course, il y a les courses sur piste et les courses sur route. Actuellement, il estime que le Bénin dispose de routes qui permettent aux athlètes de s’entrainer sans difficultés en ce qui concerne les courses sur route. Au niveau des courses sur piste, le Bénin ne dispose pas encore d’une infrastructure adéquate. La Fédération utilise l’esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou pour pouvoir tracer une piste de 200 m. Et c’est aussi là que vont se dérouler les championnats d’Afrique.

Les résultats de la 44è édition du Challenge Cotonou skating

Finale Espoir (500m)

1er Ezéckiel Houngbo

2è Syntish Guegni

3è Samuel Houngbo

Finale Catégorie bébé (500m)

1er Hylani Chokky

2è Graciella Agbossou

3è Jean-Christ Koffi

Finale Espoir (6km)

1er Syntish Guegni

2è Ezéckiel Houngbo

3è Prince Akotenou

Finale catégorie Bébé (1 km)

1er Braciella Agbossou

2è Innokario Hounyo

3è Jean-Christ Koffi

Finale Défi (500m)

1er Henresh Houngbo

2è Bashirou Issifou

3è Eustache Fafoumi

Finale Défi (10 km)

1er Henresh Houngbo

2è Bashirou Issifou

3è Alassane Bio Maro