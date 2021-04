Les réactions se succèdent par rapport aux violences préélectorales enregistrées depuis le 6 avril 2021 au Bénin. Des manifestations qui devraient être pacifiques ont basculé dans la violence avec des dégâts matériels, des blessés et même de morts. Le parti Union progressiste, un des partis de Patrice Talon, a rendu public une déclaration. Dans cette déclaration, le parti invite ses militants et les Béninois à faire de ce vendredi 9 avril 2021, une journée de protestation contre ses violences.

Le parti Union progressiste a fait une évaluation de la situation de troubles graves à l’ordre public, d’atteintes à l’intégrité physique, moral et psychique des citoyens, y compris des éléments des forces de sécurité et de défense, d’actes de vandalismes sur les édifices publics et privés. Cette situation est faite aussi d’intoxication et de désinformation systématiques et grossières à travers les réseaux sociaux, tout cela, dans le dessein de créer et d’entretenir une psychose au sein de l’opinion. Après cette évaluation, la direction exécutive nationale de l’Union progressiste (UP) lance à ses militants, sympathisants et à tout le peuple béninois un appel à la vigilance et à un sursaut pour dire non. Le Parti invite les Béninois à dire «non à ceux qui ont pillé ce pays pendant dix ans et ont passé leurs deux mandats à opposer les Béninois de différentes régions, à corrompre tout et à ériger l’immoralité politique en règle de gouvernance ».

Il appelle les militants et les populations à dire non à la partition du pays. A en croire le parti, ceux qui sont instigateurs de ces manifestations, ont rêvé de la partition du pays comme « moyen de chantage pour obtenir l’impunité de leurs crimes de s*ng et crimes économiques divers, puis de reconquête du pouvoir ». Et il faut dire «non au recours à la violence pour résoudre les différends politiques ». C’est pourquoi le parti recommande à toutes ses structures de campagne et à tous les citoyens de bonne volonté de faire de la journée du vendredi 9 avril 2021 une journée de protestation contre les forces rétrogrades. L’Union progressiste invite ses militants à faire de cette journée de vendredi une journée de mobilisation ultime des électeurs pour le scrutin du dimanche prochain.