Le chef de l’Etat Patrice Talon, réélu le dimanche 11 avril 2021 a accordé une interview à RFI et France 24. L’interview a été diffusée ce vendredi 30 avril 2021 sur RFI. Et le Chef de l’Etat du Bénin a, une fois encore fait une promesse. Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle de 2026. Un nouvel engagement du président qui rappelle celui de 2016 où il promettait de faire un mandat unique.

«Personne ne changera cela. En tout cas, cela ne sera pas moi ni à mon initiative », ainsi s’est exprimé le chef de l’Etat Patrice Talon sur la question d’une éventuelle révision de la constitution pour toucher la limitation de mandat du président de la République du Bénin. «Je ne pense pas que les Béninois changeraient », soutient le président pour qui, «les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats ». Il estime que c’est pourquoi d’ailleurs lors de la révision de la constitution en novembre 2019, les députés ont verrouillé en y mettant que personne ne peut faire plus de deux mandats présidentiels de toute sa vie. A l’en croire, cela a été fait ainsi pour «éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entrainée une remise à zéro des compteurs ».

«Parce que ne pas le faire, ça nous a empêché de faire même des retouches techniques à la constitution par peur que cela ne soit évoqué par quelqu’un pour s’éterniser au pouvoir », argumente Patrice Talon. Et il prend l’engagement ferme de ne pas être candidat à la présidentielle de 2026. Mais, en 2016, lors de la prestation de serment en avril 2016 et à plusieurs reprises, Patrice Talon avait déjà promis de faire un mandat unique. Et il s’est ravisé pour briguer un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture pour ce second mandat est prévue le 23 mai prochain à Porto-Novo.