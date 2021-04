Des dispositions contenues dans le code pénal révélées aux béninois. En effet, la loi inflige une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50000 fCfa à 250000 fCfa à tout père ou à toute mère de famille qui abandonne le domicile conjugal et fuit ses obligations d’ordre moral et matériel.

Le législateur béninois a consacré à l’intérieur du code pénal, un paragraphe consacré au non-respect des devoirs du père et de la mère. Mis sous le vocable « abandon de famille et du domicile conjugal », le mépris de cette disposition est sanctionné par la loi n˚2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal au Bénin. La loi punit notamment à l’article 603, le parent qui fuit ses obligations d’ordre moral et matériel d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an.

Pour des cas où la résidence familiale est abandonnée, l’article 603 alinéa 1 de la loi indique que le père ou la mère de famille qui abandonnera sans motif reconnu valable pendant plus de deux (02) mois la résidence familiale et se sera soustrait à tout ou à une partie des obligations d’ordre moral et matériel de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux (02) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale.

Selon la loi l’époux qui, sans motif valable abandonne volontairement, pendant plus de deux mois sa femme le sachant enceinte risque les mêmes peines conformément à l’article 603 alinéa 2 du code pénal. La loi évoque également les faits liés aux obligations alimentaires et autres charges du ménage telles que les frais de santé, de scolarisation, d’habillement des enfants et autres.