Les ministres des trois ordres d’enseignement au Bénin à savoir les enseignements maternel et primaire, les enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont rendu public ce mercredi 28 avril, le calendrier national des examens et concours. L’arrêté interministériel est signé des trois ministres.

Une première sous la rupture, les dates des examens et concours aussi bien académiques que professionnels harmonisées par le gouvernement. Selon l’arrêté interministériel, les candidats à l’examen du certificat d’études primaires (Cep) plancheront le 7 juin 2021. Les candidats au Brevet d’étude de premier cycle devront s’apprêter pour le 14 juin et le 21 juin pour les candidats à l’assaut du Baccalauréat.

(Lire l’intégralité de l’arrêté interministériel)