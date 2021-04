Patrice Talon a reçu à nouveau l’ancien opposant Bertin Koovi. Après leur première rencontre à son domicile, le président Patrice Talon a reçu, ce mardi 6 avril 2021, Bertin Koovi en audience à la Marina. A sa sortie d’audience, le président de l’Alliance Iroko est revenu sur le bien-fondé de sa démarche. Il a estimé que les opposants qui sont en exil peuvent rentrer au bercail. Il a profité pour appeler le peuple Béninois au calme.

«Je voudrais appeler les populations à l’apaisement. C’est capital et important. Quand j’entends des populations béninoises s’exprimer, menacer même de mort, c’est comme si elles ne tirent pas leçon de ce qui s’est passé ailleurs ou de ce qui s’est passé dans notre pays, il n’y a pas si longtemps que ça », a laissé entendre Bertin Koovi après son entretien avec le chef de l’Etat, Patrice Talon ce mardi 6 avril à la Marina. Pour lui, il est important de préserver la paix dans le pays. A l’en croire, les opposants qui sont en exil à savoir, Sébastien Ajavon, Léonce Houngbadji, Komi Koutché, Valentin Djênontin, Léhady Soglo peuvent rentrer au pays s’ils le souhaitent. Car, «Si moi Koovi je suis ici et je ne suis pas menacé, qu’est-ce eux ils ont pu dire pour avoir plus peur que moi ? ».

Désamorcer la tension

Le nouveau partisan du régime de la rupture a saisi l’occasion pour expliquer son retour au bercail. «Ma démarche en rentrant au Bénin, c’est de désamorcer la tension politique à laquelle j’ai participé », confie-t-il. Il relève qu’il a pris conscience et décidé «d’être l’agneau sacrificiel en rentrant faire la paix avec Patrice Talon ». Et, il précise : «je suis rentré sans avoir rien négocié ». A sa grande surprise, il a été reçu de la «plus belle manière ». «Le président Patrice Talon m’a donné une leçon de vie, une leçon d’humilité, de l’humanisme. Et il m’a enseigné à la fin la politique en fait », reconnaît Bertin Koovi.