Comme pour d’autres fédérations sportives, c’est le retour des compétitions nationales pour les cyclistes Béninois. Après l’arrêt des activités le 8 mars 2020, ils ont retrouvé la piste ce dimanche 4 avril 2021 sur la route des pêches à Fidjrossè dans la ville de Cotonou. Pour un retour à la compétition, la Fédération béninoise de cyclisme et son partenaire traditionnel, la SOBEBRA ont choisi un critérium. Et trois catégories de cyclistes ont fait la course pour déterminer les différents vainqueurs.

Le retour à la compétition au niveau du cyclisme a été fait dans trois catégories que sont élite homme, élite femme et junior homme. Au niveau de la catégorie Junior homme, les cyclistes ont eu droit à un critérium de 40 km. Et c’est Glorad Saïzonou du club SAFI qui termine premier au bout d’une heure 20 minutes de course avec une vitesse moyenne de 30 Km/h. Dans la catégorie Elite femme, seulement quatre cyclistes étaient sur la ligne de départ. Faridath Ahouandjinou du club SAFI remporte le critérium de 60 km en une heure 24 minutes. Aziagbé Dossou du club PACO et Yvette Vidognonlonhoué du club Hirondelle finissent 2è et 3è. Chez les élites hommes, la course a été bien âpre entre trois coureurs qui ont dominé l’échappé du début jusqu’à la fin pour ce critérium de 100 Km. Idrissou Bachiki du club Panthères gagne la course au bout de deux heures 18 minutes avec une vitesse moyenne de 42,73 Km/h. «Depuis le début de la course, j’ai juste essayé de rester dans l’échappée pour finir à la tête vers la fin de la course », confie Idrissou Bachiki, très heureux de sa victoire. «Dès le début de la course on a su qu’il y a du vent alors on a du placé l’allure en bloc 45-48. Le peloton a eu des cassures, dont on ait parti à trois. Ça n’a pas été facile parce que déjà à 40, 50 Km, je me sentais un peu fatigué », explique-t-il.

Une course pleine de promesse

C’est rentrée des classes au niveau du cyclisme béninois réjouit l’entraineur national, Papoen Otcho. «La première bonne impression est que les compétitions ont démarré. Parce que l’absence de compétitions joue sur les coureurs Béninois lors des courses internationales », laisse-t-il entendre. Il estime que la course a été bonne mais «l’échappée ne m’a pas trop fait plaisir ». Au début de la course, il y a eu une échappée de trois coureurs dont deux sont revenus du Mali il y a deux semaines. Ces deux devaient prendre les deux premières places. Mais, ça n’a pas été le cas. Ils ont pris la première et la troisième place. L’entraineur national justifie la présence de seulement quatre filles dans la course par la longue période de trêve due au coronavirus. En plus, la journée d’hier était une journée de la fête pascale. Donc, certaines filles sont restées à la maison.

Pour sa part, le président de la fédération Romuald Hazoumè indique que «la course a été bien animée avec une échappée qui a résisté, du début à la fin, à l’attaque des autres ». Il trouve que c’est une bonne chose parce que dans une course, il faut de l’animation. Et, «on commence à voir que nos coureurs ont commencé par avoir le niveau. Ce qui leur reste à leur formation c’est l’audace de gagner à l’extérieur ». Il est donc heureux pour ce retour à la compétition mais reste très prudent sur l‘évolution de la situation sanitaire. Pour lui, l’ouverture de la saison sportive ne doit pas rimer avec le relâchement au niveau des mesures barrières. Après cette ouverture de saison, il y a le tour du Bénin qui se pointe à l’horizon. Ce sera un tour qui aura une diffusion sur Canal+ et TV5 et il y aura des équipes étrangères qui vont venir. Mais, avant ce tour, il y aura une ou deux autres courses.

Les résultats de la course

Elite homme

1er Idrissou Bachiki (Panthères cyclisme club)

2è Raouf Abdou Akanga (TAR)

3è Romuald Soudji (Guépards cyclisme club)

Elite femme

1er Faridath Ahouandjinou (SAFI)

2è Aziagbé Dossou (PACO)

3è Yvette Vidognonlonhoué (Hirondelle)

Junior homme

1er Glorad Saïzonou (SAFI)

2è Exoduse Saïzonou (SAFI)

3è Emeric Mehidet (Hirondelle)