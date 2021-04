C’est un ouf de soulagement pour le bien-être du football africain. La CAF après le drame des tests Covid lors du match Sierra Leone # Bénin prend enfin ses responsabilités concernant les tests Covid. C’est une consternation générale qui s’observe dans le football africain depuis l’avènement du Covid. La CAF a finalement donné de la voix pour calmer les esprits afin de régler les éventuels problèmes liés aux tests.

Le match Sierra Leone – Bénin a été la goutte d’eau qui à fait déborder le vase. Après le report de ce match décisif pour les deux équipes, la CAF vient d’annoncer la gestion des tests par un « organe indépendant » avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ceci donne le gage de tests plus fiables dans le cadre des éliminatoires et de l’organisation de la CAN elle-même.

« Les réflexions ont été entamées pour mettre en place – en collaboration avec l’OMS – des organes indépendants en charge d’effectuer les tests en vue des matchs, ceci notamment dans la perspective de la CAN 2021 » a promis la CAF dans un communiqué. Vivement que cela se réalise pour crédibiliser les tests dans le cadre des matchs.