Les boissons énergisantes pas très présentes il y a quelques décennies, sont apparues dans un souci pour l’industrie de alimentaire et de la brasserie de proposer de nouveaux produits à leurs consommateurs. Très vite, ces boissons aux ingrédients exotiques et « secrets » sont devenues des produits de grande consommation, adoptés par toutes les tranches d’âge de la population.

Seulement malgré les effets « boostant et revitalisant » abondamment et adroitement mis en avant par la publicité autour de ces boissons, des risques pour la santé existent. Et la trop grande consommation des boissons énergisantes peut conduire à des dommages corporels assez inattendus.

Mauvais pour le cœur…

Les boissons énergisantes contiennent des ingrédients sensés augmenter l’énergie et la performance mentale, la vigilance et la concentration. Une combinaison de caféine, de sucre, de vitamines, de dérivés d’acides aminés et d’extraits de plantes, qui selon certaines études ont un effet avéré sur la réduction de « la fatigue mentale » et l’amélioration des « mesures de la fonction cérébrale, telles que la mémoire, la concentration et le temps de réaction ».

Cependant, à cause de la forte concentration de sucre et de caféine dans ces boissons, les risques de malaises et de maladies cardiaques devenaient exponentiels. Selon les scientifiques, la consommation de boissons énergisantes peut augmenter la pression artérielle, la fréquence cardiaque et « diminuer les marqueurs importants de la fonction des vaisseaux sanguins ». Mais pas seulement, les boissons énergisantes pouvaient également à cause du sucre et de leur taux élevé d’acidité être néfastes à la dentition.

Seulement cinq dents sur 32…

Surtout si elles étaient consommées en grande quantité et sur une longue période. L’histoire d’Éloïse Tamblini une jeune habitante de Québec au Canada en est un exemple édifiant. À 24 ans, Éloïse, avait perdu la quasi-totalité de ses dents. De sa dentition d’adultes de 32 dents, il ne lui en restait que 05 ; étant désormais réduite à ne consommer que des aliments réduits en bouillie.

Il faut dire que le jeune Québécoise avait fait de « Monster » sa boisson énergisante préférée, grande consommation. Elle l’avait découverte à 12 ans et pendant des années, Éloïse en avait bu des litres par jour. Aujourd’hui, alors qu’elle attendant patiemment de pouvoir se faire poser une prothèse dentaire, la jeune femme milite pour que les boissons énergisantes ne soient accessibles qu’à des personnes majeures, « 18 ans » au moins.