Le Coronavirus frappe le monde depuis déjà un peu plus d’un an. A mesure que le temps passe, le nombre de cas confirmés ne fait que grimper avec le nombre de morts dans le monde. Face à l’urgence de la situation, plusieurs vaccins ont été développé par des laboratoires et des pays ont entamé des campagnes de vaccination de masse. Les pays touchés par la pandémie invite leur population à se faire vacciner pour bloquer la propagation du virus.

Des politiciens et personnalités sont entrés dans la danse en se faisant vacciner en public, histoire de montrer que la vaccination est sans danger et va protéger ceux qui décident volontairement de le faire. Si pendant plusieurs semaines le débat autour des “effets secondaires” du vaccin AstraZeneca avait attirer toutes les attentions, l’heure est aujourd’hui à encourager les populations cibles pour les campagnes à se faire vacciner pour atteindre l’immunité collective.

Dans ce contexte, les dirigeants ne manquent pas d’imagination pour inciter leur population. Aux USA, dans l’État de Virginie-Occidentale, les autorités ont annoncé une mesure pour encourager les jeunes de la tranche 16 à 35 ans qui n’ont pas encore sauté le pas à se faire vacciner. En effet, le gouverneur de cet état a annoncé la remise de bon d’épargne de 100$ à cette catégorie de personnes. Il rassure que ceux qui se sont déjà vaccinés bénéficieront également de cette mesure.