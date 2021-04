Comme aux Etats-Unis, le duo Kohoué-Agossa appelait de tous ses vœux un débat contradictoire entre les candidats à la présidentielle béninoise d’un côté et les colistiers de l’autre. Mais leur souhait ne sera pas exaucé. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la communication a décidé de ne pas organiser ces débats. Ce qui lui a valu des critiques de la part des chantres du mandat de transition.

« Nous ne sommes pas dupes : il y a un candidat qui fuit littéralement le débat. Il confisque ainsi la communication et la liberté d’expression dans cette période électorale » condamne Irénée Agossa, convaincu que la HAAC voulait faire plaisir à Patrice Talon. Il y a un manque de transparence et de sérieux autour des conditions de la campagne médiatique pilotée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), critique Irénée Agossa.

Notre émission “Moi Président “n’a pas encore été diffusée à la date du 07 avril

Le colistier de Corentin Kohoué dénonce par ailleurs la non diffusion de leur émission « Moi Président », jusqu’à hier mercredi 07 avril , alors qu’elle a déjà été enregistrée. Rappelons qu’au second tour de la présidentielle de 2016, il y a bien eu un débat contradictoire entre les candidats Patrice Talon et Lionel Zinsou. Peut-être que Irénée Agossa devrait attendre de passer au second tour du scrutin s’il en a un, avant de s’indigner.