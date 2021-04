La légende internationale du football et ancien joueur du club anglais de Chelsea, Didier Drogba, est un homme au grand cœur. Selon les informations d’un journaliste du nom de Tribo Banto Afrika sur Facebook ce dernier lui avait fait un énorme cadeau, il y a quatre ans. L’homme l’avait interviewé dans le cadre d’un concours de beauté en Côte d’Ivoire.

« Il a pris mon numéro de compte bancaire »

A l’issue de l’interview, le journaliste avait exposé ses idées à Didier Drogba. Ce dernier a montré de l’intérêt et a décidé de l’encourager en l’aidant financièrement. Pour ce faire, il lui a été demandé de communiquer le numéro de son compte bancaire avant de partir. « Didier drogba m’a proposé de l’argent après avoir fini de l’interviewer lors d’un événement Miss Abidjan, je lui ai parlé de mon projet, il a pris mon numéro de compte bancaire, ce jour-là quand je rentrais chez moi » a-t-il écrit avant d’ajouter : « Je n’ai rien dit à personne, j’ai passé tout mon temps à me demander s’il allait vraiment faire le dépôt, il était 15 heures quand on a fini, à 17 heures je reçois un message : votre dépôt de 400.000 mille francs à bien été fait …. ».

Le journaliste a indiqué qu’il n’arrivait pas à croire ce qu’il voyait sur son téléphone. Par ailleurs, il a confié avoir utilisé cet argent pour s’acheter une caméra qui lui ait d’une grande utilité dans son travail aujourd’hui.