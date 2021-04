L’Autorités sanitaire de Séville (SAS) en Espagne a dû faire face à un canular qui s’est propagé mercredi à travers un message WhatsApp sur le processus de vaccination contre le coronavirus. Le faux message invitait toutes les personnes souhaitant recevoir la première dose du vaccin Covid-19 à se rendre jeudi au centre sportif du Service des activités sportives de l’Université de Séville. Selon la SAS, ce “faux” message, un poisson d’avril a amené des milliers de personnes à se rassembler jeudi matin au centre du Sadus de Los Bermejales.

Ils étaient environ quatre mille personnes à se présenter sans avoir été officiellement convoquées. Précisément, le ministère de la Santé et de la Famille avait officiellement convoqué deux mille personnes pour le jeudi, la plupart d’entre elles âgées de plus de 80 ans, pour se faire vacciner dans ce centre de Sadus. Ce poisson d’avril a non seulement provoqué un rassemblement de personnes de manière irresponsable, mais aussi des moments de confusion et de nervosité parmi les citoyens venus dans cette région de la capitale pour se faire vacciner. Certains trompés et d’autres appelés par les autorités sanitaires. La police avait dû intervenir pour mettre de l’ordre.

Une plainte contre X

L’autorité sanitaire de Séville, dont le sceau a été posé sur le faux message, a déposé ce même jeudi une plainte contre X. L’objectif de la plainte est de déterminer l’origine du canular, qui « est parfaitement prêt à nuire à la campagne de vaccination, comme cela s’est produit à d’autres occasions. Ce même mercredi, un autre canular similaire a été lancé qui a affecté, bien qu’avec moins d’effet, la vaccination à la Faculté d’économie et de commerce, » a déploré la SAS.

📣 ALERTA BULO

❗Es falso que se esté vacunando contra la #COVIDー19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de #Andalucía.

📍 NO hagas caso de los bulos y NO acudas si no has sido citado.



❌ #StopBulos #AlertaBulos ✅ pic.twitter.com/hzxryurtWB — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) April 1, 2021