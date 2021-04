Le réseau social Facebook a publié son rapport de Mars 2021 qui a trait aux comportements inauthentiques coordonnés. 14 réseaux de comptes, de pages et de groupes actifs dans plusieurs pays dont le Bénin ont été supprimés informe le rapport. La mesure est prise pour mesurer les progrès du réseau social en matière d’authenticité et de transparence.

Selon les détails publiés par le réseau, il s’agit en effet de faux comptes créés et dont le but est de manipuler le débat public. Ainsi, courant mars 2021, 14 réseaux dont cinq en provenance d’Albanie, d’Iran, d’Espagne, d’Argentine et d’Égypte et neuf autres réseaux d’Israël, du Bénin, des Comores, de Géorgie et du Mexique ont été supprimés. De même, 1167 comptes Facebook, 290 comptes Instagram, 255 pages et 34 groupes ont été supprimés.

21 comptes Facebook, 16 pages et 9 comptes Instagram pour violation de la politique contre les comportements inauthentiques coordonnés ont été supprimés au Bénin, précise le rapport. Le réseau supprimé publiait principalement en français des informations sur l’actualité et la politique au Bénin. L’objectif de ces actions est de préserver la sécurité et l’authenticité des différentes plateformes.