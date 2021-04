Le monde artistique et surtout du show-business est un monde de strasses, de paillettes mais également de rivalités. Des rivalités surtout entre artistes évoluant dans les mêmes sphères culturelles et qui bien souvent servait à une saine émulation. Au Bénin, la donne n’était pas différente, entre les artistes chanteurs et notamment entre les rappeurs. Adjanohoun Fanick Olivier, mieux connu sous le nom de Fanicko de Jesus, étoile montante de la musique urbaine béninoise, de passage dans la capitale ivoirienne, avait été convié à tout dire sur la mésentente qu’il y avait entre lui et l’un de ses « aînés », l’artiste Dibi Dobo.

« J’ai déprimé…j’ai pleuré »

‘’RTI 3’’ ou ‘’La 3’’ est « une chaîne de télévision ivoirienne bi-thématique axée sur la Musique et le Sport ». Et justement c’est sur le plateau de l’une des émissions phares de la chaîne, ‘’Peopl’emik’’ que l’artiste béninois de passage à Abidjan a été invité. Ce Mercredi, Fanicko acceptant la thématique de l’émission, a bien voulu se plier au jeu des questions réponses et livrer son sentiment et des détails sur des « affaires » qui à son propos avaient fuité sur la toile.

Tout de suite, l’artiste béninois a été interrogé par les animateurs de l’émission, sur l’état de la relation entre lui et son « mentor », ‘’Mister Blaaz’’ et les raisons de leur désunion. D’entrée de jeu, Fanicko avait révélé qu’il avait été celui qui avait choisi de partir. Un désir qui avait expliqué par son désir d’aller de l’avant de « faire autre chose ». « J’avais besoin de monter, de changer » avait-il expliqué mais ajoutant tout de suite, « j’avoue que j’ai par la suite regretté, parce que je me suis senti seul…j’ai déprimé…j’ai pleuré ».

« Je le respecte…(…) mais j’ai pas aimé »

À la suite de Mister Blaaz, Fanicko a également dit pourquoi il y avait cette ‘’cordiale froideur’’ entre lui et la star béninoise du rap, Dibi Dobo. « Franchement c’est un grand talent, il a fait beaucoup pour le Bénin, je le respecte beaucoup, mais ce qu’il m’a fait, franchement, j’ai pas aimé » avait témoigné Fanicko sur le plateau de Peopl’emik.

Et ce que Dibi Dobo, lui aurait fait, c’est de l’avoir à deux reprises, snobé faisant « semblant de ne pas le reconnaitre » ; alors que Fanicko, très humblement s’était approché de lui pour lui présenter ses respects. « C’est de là j’ai dit mon frère dorénavant je ne te salue plus quand je te vois » a conclu l’artiste. Au moment des faits, Fanicko déjà connu, était régulièrement sollicité sur des spectacles à l’étranger.