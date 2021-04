En Amérique, la communauté noire est souvent victime de certaines discriminations et cela amène souvent des leaders à hausser le ton. Dans une lettre cinglante, le rappeur américain et homme d’affaires Sean Combs, connu aussi sous le nom de Diddy s’en est pris à General Motors. D’après lui, la société avait promis d’investir suffisamment d’argent dans les entreprises appartenant aux noirs, mais tel n’a pas été le cas. Pour Diddy, la société doit intensifier et ouvrir son portefeuille aux entreprises noires.

« Les mêmes pieds que ces entreprises utilisent pour nous soutenir dans la solidarité sont les mêmes pieds qu’ils utilisent pour se tenir sur notre cou » a écrit Diddy au début de sa lettre ce jeudi. Agé de 51 ans, l’homme a indiqué que son réseau Revolt était un exemple de média appartenant à des Noirs que General Motors avait promis de soutenir par la publicité. Cependant, il ne pense pas que l’entreprise en ait fait assez. Sean Combs a affirmé que GM a dépensé 3 milliards de dollars en publicité en 2019 et, selon ses estimations, seulement 10 millions de dollars ont été investis dans des médias appartenant à des Noirs.

Militariser nos dollars

« Si la communauté noire représente 15% de vos revenus, les médias appartenant à des Noirs devraient recevoir au moins 15% des dépenses publicitaires », a suggéré Diddy. Il finit son écrit par une menace, disant que lui et la communauté noire sont prêts à « militariser nos dollars », c’est-à-dire qu’ils boycotteront la société si elle et d’autres entreprises n’interviennent pas pour les favoriser.