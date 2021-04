Une affaire vient d’accabler les policiers du XIXe arrondissement de Paris, concernant des violences policières. Il s’agit en effet, de deux plaintes pour « viol » et « violences », déposées par la victime après des violences policières qu’il aurait subies. L’information a été donnée par un média français ce jeudi 29 avril 2021, qui a précisé que deux enquêtes ont été ouvertes.

Son arrestation a pris une autre tournure

La victime, « Tommi », a indiqué dans sa plainte s’être enfui d’un contrôle de police, après avoir été arrêté pour des soupçons de vol de voiture qu’il rejette. Deux agents de police l’ont ensuite attrapé, « étranglé », passé à tabac puis injurié. L’un d’eux aurait tenu des propos racistes à son encontre. Amené au commissariat, « Tommi » a fait l’objet d’une garde à vue pour « refus d’obtempérer » et « recel de vol », entre autres. Cependant, son arrestation a pris une autre tournure, puisque selon la plainte, un policier lui a ordonné de se mettre nu et un autre agent « a baissé (son) caleçon et a introduit son doigt dans le r***** de (Tommi) ».

Une enquête pénale ouverte

De plus, la victime a indiqué avoir fait objet de moqueries par les policiers du commissariat. Par ailleurs, l’examen d’un médecin a confirmé les propos de « Tommi ». Notons que c’était hier mercredi 28 avril 2021 que ce dernier a porté plainte pour “violences” à caractère raciste déposé par personne dépositaire de l’autorité publique et “viol” aggravé. Mais, le 8 avril 2021 il avait déjà déposé une plainte qui a entraîné l’ouverture d’une enquête administrative, selon la préfecture de police. Selon le bureau du procureur de Paris, une enquête pénale pour « violences par personne dépositaire de l’autorité publique » et « viol par personne ayant autorité » a été ouverte. Toutes les deux seront conduites par l’inspection générale de la police nationale (IGPN).