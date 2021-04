L’année 1915 est à jamais gravée dans la mémoire des Arméniens. Au cours de cette année-là, des massacres avaient été perpétrés par l’empire Ottoman (actuelle Turquie) contre le peuple Arménien, coûtant la vie à plus d’un million de personnes. Même si tout le monde s’accordait sur le fait qu’il y a eu des massacres, le terme « génocide » n’était guère utilisé par les administrations américaines successives au risque de froisser les relations diplomatiques avec la Turquie.

Cette reconnaissance a fait le bonheur des Américains d’origine Arménienne

Le président américain Joe Biden a donc récemment, contrairement à ses prédécesseurs, reconnu officiellement les atrocités contre le peuple arménien, comme un « génocide » au grand dam de la Turquie. Cette reconnaissance a cependant, fait le bonheur des Américains d’origine Arménienne et plus particulièrement de la célèbre star de téléréalité, Kim Kardashian. Cette dernière, qui est Arménienne par son père, Robert Kardashian, a remercié le locataire de la Maison Blanche pour avoir reconnu le « génocide » arménien. Sur Twitter, elle avait fait savoir qu’: « Après plus d’un siècle de lutte pour la vérité et la reconnaissance, le peuple arménien a reçu aujourd’hui la reconnaissance que nous avions tous espérée et pour laquelle nous avions prié. Le président Biden a déclaré que le massacre de 1,5 million d’Arméniens en 1915 était un génocide ».

« Si rien ne ramènera jamais les Arméniens qui ont été assassinés »

Dans son message, elle s’est également montrée fière d’être arménienne, « fière des communautés arméniennes et reconnaissante au président Biden d’accorder à chaque Arménien ce jour et cette vérité. Même si rien ne ramènera jamais les Arméniens qui ont été assassinés, je continuerai à honorer et à me souvenir de ceux que nous avons perdus chaque année en ce jour, mais maintenant avec l’espoir qu’après avoir reconnu le génocide, nous ne permettrons plus jamais que les atrocités du passé se répètent ».