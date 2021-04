Au Bénin, la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril, mercredi dernier. Les sept sages ont validé la victoire par K O du duo Talon-Talata qui a recueilli 86,29% des suffrages exprimés. Patrice Talon prolonge son bail au palais de la Marina. Lors du scrutin du 11 avril, le numéro 1 béninois affrontait Alassane Soumanou des FCBE et Corentin Kohoué, de Restaurer la confiance. Ils étaient les seuls à avoir obtenu les parrainages nécessaires pour être éligibles à cette élection présidentielle.

Les autres candidats de l’opposition (Reckya Madougou,Joël Aivo) ont vu leurs candidatures être rejetées faute de parrainage. Dans un entretien accordé au journal Fraternité, Patrice Agbodranfo Nobimè a justement été interrogé sur la question du parrainage. Le journaliste lui demandait si ce n’était pas une réforme politique pour faciliter la réélection de Patrice Talon. “Non” rétorque le député de l’ Union progressiste.

“Ce n’est pas le parrainage”

Le parrainage « a été institué dans la Constitution et dans le Code électoral pour régler un certain nombre de problèmes. S’il y a quelque chose qui a pu faciliter comme vous le dites la réélection du Président Patrice Talon, ce n’est sûrement pas le parrainage. C’est plutôt son bilan inattaquable, un bilan élogieux sur les cinq années de pouvoir qu’il a déjà exercé » a déclaré l’Honorable Patrice Nombimè. il y ajoute le projet de société proposé aux béninois par son champion, pour les cinq prochaines années. En somme , Patrice Talon doit sa victoire à son bilan et à son projet de société, selon l’homme politique.