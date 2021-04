Comme annoncé par la Confédération africaine de football (Caf), au soir du 31 mars dernier, le match Sierra Leone-Bénin comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2022 se jouera en juin prochain. La commission d’appel de la CAF n’a pas tenu compte des preuves fournies par le Bénin pour justifier ” les manœuvres frauduleuses” dont il a été victime. En effet, le médecin de la Fédération Sierra léonaise de football avait déclaré 5 joueurs béninois positifs à la Covid-19 à quelques heures seulement du match le 31 mars dernier. Le Bénin a protesté.

“Un véritable scandale”

La rencontre n’a pas été jouée. Il a finalement été constaté que les joueurs béninois déclarés positifs à la Covid-19 n’étaient pas malades puisqu’ils ont refait le test Covid une fois à Cotonou mais aussi de retour dans leurs clubs, et les résultats étaient négatifs. Le Bénin réclamait donc des sanctions contre la Sierra Leone. Malheureusement, la commission d’appel de la Caf n’est pas allée dans son sens. Ce qui n’a pas manqué de mettre en colère le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus. « Cette décision est une honte, un véritable scandale » a-t-il confié au journal “Le Monde”.

Le président de la Fédération béninoise de football envisage contester cette décision de la commission d’appel de la Caf devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les plus brefs délais. C’est du moins ce qu’il a dit au quotidien Français. Jodel Dossou, un des joueurs béninois qui aurait contracté la Covid-19 selon la partie Sierra Léonaise critique également la décision. Pour lui, « cela signifie que même si vous essayez de frauder et que vous vous faites prendre, vous ne risquez rien ». Avec des décisions du genre, on encourage les tricheurs et on donne une très mauvaise image de l’Afrique, poursuit l’ailier de Clermont Foot.