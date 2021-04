Au Bénin, les 7 ème élections présidentielles de l’ère du renouveau démocratique auront lieu le dimanche 11 avril 2021. Patrice Talon et sa colistière Mariama Talata Chabi Zimè seront face à deux duos : Alassane Soumanou Djemba-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué-Irénée Agossa. On note l’absence des poids lourds de l’opposition à l’instar de Komi Koutché, Sébastien Ajavon (condamnés à 20 de prison par la Criet) et Léhady Soglo qui a quant à lui écopé de 10 ans de réclusion. Ils sont tous en France.

Les candidats de l’aile dure de l’opposition restés au pays ont été disqualifiés pour le scrutin. Ils n’ont pas pu réunir les parrainages nécessaires pour compétir. Joël Aivo, candidat du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) et Reckya Madougou qui portait les couleurs du parti Les Démocrates devront donner pour l’instant des congés à leurs ambitions politiques. Mme Madougou est d’ailleurs en prison. Elle aurait en projet d’assassiner des personnalités de la partie septentrionale du pays.

Le souhait c’est que les élections se déroulent dans le calme

Dimanche prochain, Patrice Talon sera donc face à des candidats que des observateurs de la vie politique béninoise ne créditent pas d’un grand poids politique. Le politologue béninois Expédit Ologou, interrogé par la presse internationale a indiqué que c’est la « première fois depuis le retour du multipartisme en 1990, qu’une élection présidentielle comme celle-ci : pluraliste en apparence mais sans choix en réalité » se déroulera au Bénin.

Dans la soirée du lundi 05 avril, des soulèvements ont été signalés dans certaines villes du pays notamment dans le nord et le centre. Le souhait c’est que les élections de dimanche se déroulent dans le calme. Expédit Ologou est cependant inquiet. Pour le politologue,; « personne n’est sûr ce qui va se passer » dans quatre jours. .