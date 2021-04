Le chef de l’Etat Patrice Talon a été réélu le 11 avril dernier au premier tour des élections présidentielles. Selon les résultats provisoires de la Commission électorale, confirmés plus tard par la Cour constitutionnelle, l’homme fort de Cotonou a raflé 86% des suffrages exprimés. Au Togo voisin, l’opposant Agbéyomè Kodjo a, dans une lettre, adressé ses «vives et chaleureuses félicitations » à Patrice Talon pour sa « brillante réélection à la tête » du Bénin.

L’ancien député s’est par ailleurs réjoui de la « confiance renouvelée » des béninois en Patrice Talon. « Je ne doute point de votre engagement à accomplir votre mission avec le plus grand amour dans la paix et la concorde pour le plus grand bonheur du peuple frère du Bénin » a-t-il poursuivi, selon la lettre publiée par le site DoingBuzz.

Travailler avec Talon pour “générer des synergies dynamiques….”

Convaincu de la consolidation et de l’approfondissement des excellentes relations d’amitié et de fraternité qui lient les peuples du Bénin et du Togo, Agbéyomè Kodjo souhaite « travailler avec le président réélu du Bénin pour « générer des synergies dynamiques en réponse aux divers problèmes que vivent les concitoyens des deux pays sur les plans économique, social, culturel et politique ». Notons que l’opposant togolais s’est autoproclamé président de son pays bien qu’il ait perdu les élections face à Faure Gnassingbé en 2020.