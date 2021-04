Les manifestations contre la prorogation du mandat de Patrice Talon de 45 jours qui ont viré dans la violence depuis quelques jours n’ont pas laissé indifférent les représentations diplomatiques installées au Bénin. Ce vendredi 09 avril 2021, par le biais d’une déclaration conjointe, les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et de la délégation de l’Union européenne au Bénin ont regretté ces évènements et appellent au dialogue.

Les ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et la délégation de l’Union européenne ne sont pas insensibles à la situation que traverse le Bénin. Depuis quelques jours, le pays enregistre des violences préélectorales qui engendrent des morts et des blessés. Dans ce contexte, ces représentations diplomatiques ont rendu publique une déclaration conjointe. Et dans cette déclaration, elles «regrettent les actes de violence constatés en marge du processus électoral ».

Ces ambassades «expriment leur solidarité à l’égard des victimes ». Elles appellent à «l’arrêt de ces violences et au retour au calme et souhaitent que l’élection puisse se dérouler de manière libre, apaisée et transparente ». Ces ambassades invitent les acteurs politiques «à privilégier le dialogue et les gestes d’apaisement ». Pour rappel, les manifestations annoncées pacifiques ont progressivement viré dans la violence avec la destruction des biens publics et privés, de morts enregistrés et de blessés.