Diego Armando Maradona, légende vivante du sport roi, décédait à l’âge de 60 ans, le 25 novembre 2020. Une disparition qui a provoqué des hommages de partout dans le monde du football. Maradona a, à quatre reprises, ébloui les afficionados du cuir rond, dans la compétition majeure du Football, la Coupe du Monde. Quatre apparitions qui n’avaient fait que confirmer tout le bien qu’on pensait de l’athlète et le talent dont il avait été doté.

Sa première apparition à la Coupe du Monde a été en 1982, le joueur avait 21 ans et était déjà considéré comme un génie du football. Et récemment, les propriétaires du maillot numéro ‘’10 ’’ argentin porté au cours de cette épopée espagnol de 82, décidaient de le céder aux enchères.

Un maillot estimé à plus de 65 000 dollars

Maradona a participé à quatre Coupes du monde successives pour l’Argentine entre 21 et 33 ans, jouant sa première en 1982 avant de continuer à représenter son pays, 1990 et 1994, avec une épopée victorieuse en 1986. En 1982, pour la Coupe du monde en Espagne, João Havelange, qui a été le septième président de la FIFA devait tenir l’une de ses promesses électorales et faire de la messe du football le plus grand tournoi jamais organisé.

De fait, la phase finale était passée de 16 équipes à 24 équipes, avec 52 matches disputés entre du 13 juin au 11 juillet. Une phase finale que l’Argentine perdra au second tour en concédant deux défaites contre l’Italie et le Brésil.

Mais le footballeur était déjà un joueur confirmé qui une année avant la coupe du Monde avait été vendu par le club argentin Boca Juniors, près de 7 millions de dollars au FC Barcelone. Le maillot de la légende, avait alors été offert en cadeau par le manger de l’équipe à un journaliste. Aujourd’hui, après le décès de la légende, la famille du journaliste a décidé de vendre le maillot aux enchères. Des enchères qui devraient débuter selon les experts à 65 000 dollars et rapidement atteindre les 200 000 dollars.