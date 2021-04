La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé, ce mardi 27 avril 2021, le report du match du groupe L entre la Sierra Leone et le Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Cette décision ne réjouit pas l’international Béninois Cédric Hountondji. Pour le joueur de Clermont Foot (L2 France), la CAF a manqué une fois encore de prendre ses responsabilités.

Le défenseur des Ecureuils du Bénin, Cédric Hountondji n’est pas resté silencieux face à la confirmation du report en juin prochain du match Sierra Leone–Bénin. Pour lui, «la Confédération africaine de football Caf n’a pas comme d’habitude, pris ses responsabilités ». Il estime que la CAF préfère reporter le match pour des raisons propres à elle. «Sinon que tout le monde sait que la Sierra Leone a menti et qu’il n’y a eu aucun cas de covid-19. Le Bénin a montré par A+B que la Sierra Léone a menti en falsifiant les résultats et la CAF devrait la sanctionner », relève le joueur. Maintenant que la décision est prise, le joueur de Clermont Foot s’interroge sur le lieu où devra se jouer le match reporté et l’attitude qu’adopterait l’adversaire du Bénin. «On se demande s’il faut repartir dans le calvaire Sierra-Léonais ? C’est inadmissible, c’est une honte. La Sierra Léone a tenté quelque et n’a pas été punie. La prochaine fois, elle peut retenter un autre coup. Je suis franchement déçu », a-t-il confié aux confrères de Frisson radio.

Pour rappel, le match était prévu pour le mardi 30 mars 2021. Il a été reporté parce que la Sierra Leone a déclaré positifs à la COVID-19, cinq joueurs titulaires de l’équipe du Bénin à moins de deux heures du match. La délégation béninoise a appris la nouvelle aux portes du stade à Freetwon. Finalement le match a été reporté par la Commission d’organisation de la CAN. La Fédération Sierra Léonaise de football a fait appel de la décision de report. C’est sur cet appel que la Commission de discipline s’est penchée et entériné le report.