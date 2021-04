Wade Robson est l’un des accusateurs de Michael Jackson dans le documentaire controversé: Leaving Netherland. Le documentaire en deux parties ‘’Leaving Neverland’’, diffusé sur HBO en 2019, raconte l’histoire de deux hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui accusent Michael Jackson de les avoir abusés sexuellement pendant des années, à partir de l’âge respectivement d’environ 7 et 10 ans. Mais ce Lundi, un juge de Los Angeles déboutait, le chorégraphe dans la poursuite judiciaire lancée contre la star.

Une seconde victoire pour les héritiers de Michael Jackson

Avant et même après sa mort en 2009, Jackson a fait l’objet de multiples accusations d’abus sexuels et d’enquêtes policières ainsi que de poursuites civiles et pénales. Mais les accusations de Robson et de Safechuck, avaient connu une audience sans précédent justement à cause du documentaire de Dan Reed. Robson, aujourd’hui chorégraphe de 38 ans, a rencontré Jackson à l’âge de 5 ans. Il avait remporté en 1987 un concours danse à la façon ‘’MJ’’ à Brisbane, en Australie, pour lequel la récompense était des billets pour les concerts de Jackson en ville et une rencontre personnelle avec la star.

Depuis le jeune garçon a fait de multiples apparitions dans des vidéoclips de Jackson et à enregistrer de la musique sur son label. En 2013, il portait plainte contre les héritiers de Michael Jackson, alléguant que l’icône de la pop musique l’avait agressé sexuellement pendant près de 10 ans.

Ce lundi cependant, le juge Mark A. Young, stipulait que, le chorégraphe australien ne pouvant fournir aucunes preuves que les héritiers avaient alors la capacité légale de contrôler Jackson ; la plainte déposée était sans fondements. Autrement dit, les deux sociétés de divertissement de Jackson visées principalement par la plainte n’avaient « aucune obligation légale de protéger M. Robson de Michael Jackson ».

Une seconde victoire pour les héritiers du Roi de la Pop après un verdict similaire prononcé en Octobre dernier contre la plainte de James Safechuck. La succession de roi de la Pop n’avait eu de cesse depuis la sortie du film documentaire, de protester contre de fausses accusations et dénoncer une diffamation contre la réputation de Michael Jackson.