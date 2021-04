Il a promis et il l’a fait. Francis Nganou a remporté la ceinture d’or après le KO qu’il avait infligé à son adversaire américain Stiipe Miocic le 27 mars 2021 lors de l’UFC 260. Alors qu’il avait promis à ses concitoyens de rentrer cette fois-ci avec la ceinture qui lui avait échappé il y a environ trois ans, le camerounais est véritablement rentré avec la ceinture et a été accueilli en triomphe.

« Je voudrais vous remercier pour ce soutien que vous m’apportez au quotidien. C’est ce qui m’a permis de tenir le coup jusqu’ici. Il y a trois ans j’ai échoué dans ma mission et je vous avais promis que j’allais ramener cette ceinture à la maison. Et c’est grâce aux encouragements quotidien que je reçois de vous qui est ma motivation et ma force, c’est grâce à ça que j’ai pu accomplir cette mission », a-t-il déclaré face à ses milliers de compatriotes qui ont bravé coronavirus pour l’accueillir.

Il se rendra dans d’autres villes

De la même façon qu’on accueillerait l’équipe nationale de football après une belle victoire, le Champion MMA des poids-lourdsde l’UFC, a également eu droit à des tonnerres d’applaudissement à son atterrissage à l’aéroport de Douala. Une fois descendu de l’avion, le champion s’est rendu en premier aux services du gouverneur pour lui présenter sa ceinture en or. Dans les rues de la capitale économique, l’homme a célébré sa ceinture avec une foule immense qui l’a suivi dans toute la ville. Après le tour de Douala, Francis Ngannou se rendra également dans d’autre villes du pays dont Yaoundé et aussi son village Batié situé à l’ouest du pays.

« Ce moment est quelque chose que j’attendais. Il est difficile de mettre ce sentiment sur les mots. La ceinture est de retour à la maison où elle doit être », a-t-il également réagi sur sa page Facebook.

⚡️Francis Ngannou accueillis par une foule pour son retour au Cameroun !pic.twitter.com/1lN3ovOAHW — Rage MMA (@MMA_Rage) April 28, 2021