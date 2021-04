En février, un tribunal russe a condamné Alexei Navalny à 3 ans et demi dans une colonie pénitentiaire, pour violation des conditions de probation. Et bien que le tribunal ait tenu compte du temps que Navalny avait passé en résidence surveillée, le critique du Kremlin avait encore deux ans et huit mois à passer derrière les barreaux. Au début du mois, cette figure de l’opposition russe a annoncé son intention d’entamer une grève de la faim pour protester contre le refus des responsables de la prison de lui accorder l’accès à des soins médicaux appropriés. Ce lundi, l’homme était admis dans l’hôpital de la colonie pénitentiaire où il était incarcéré.

Des “signes de maladies respiratoires”

Alexeï Navalny a commencé sa grève de la faim, parce que le personnel de la prison lui a refusé un traitement approprié pour des douleurs aiguës au dos et aux jambes. Dans certains messages publiés via Instagram par ses partisans, l’opposant a déclaré: « J’ai le droit d’appeler un médecin et d’obtenir des médicaments. Ils ne me donnent ni l’un ni l’autre. Le mal de dos s’est déplacé vers la jambe. Des parties de ma jambe droite et maintenant de ma jambe gauche ont perdu la sensibilité. Blagues à part, c’est ennuyeux », avait alors déclaré Navalny.

Des douleurs articulaires que Navalny, semble craindre bien plus que la tuberculose. Car alors qu’il se plaignait du traitement reçu dans la prison, l’opposant avait également dénoncé une possible épidémie de tuberculose parmi les ‘’pensionnaires de la colonie’’. Il avait à ce propos plaisanté sur le fait que la toux et les douleurs respiratoires lui feraient peut-être oublier son mal de dos et de jambes.

Seulement, la situation semble s’être dégradée ; car selon la presse russe, le détracteur de Poutine avait été admis ce lundi dans l’hôpital de la prison pour des signes aggravés de maladies respiratoires ; « une fièvre élevée et une toux persistante ». Bien entendu, les autorités qui n’ont donné aucunes confirmations quant à une éventuelle épidémie de tuberculose, auraient également pensé au coronavirus et auraient fait subir des tests à l’opposant russe. Depuis l’homme était tenu au secret, aucunes informations ne fuitant sur son état de santé actuel.