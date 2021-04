La responsable de l’église de Jésus-Christ de Banamè se prononce sur les derniers développements de l’actualité nationale. A travers une interview accordée à un média privé, elle s’est prononcée sur les violences et manifestations enregistrées dans le pays. Parfaite de Banamè appelle à un sursaut patriotique.

Le contexte béninois ne permet pas à toutes les formations politiques de se ruer vers le même courant idéologique. En effet, pour la responsable de la très sainte église de Banamè, tout le monde ne peut être avec le pouvoir forcément. « Le Dimanche 11 Avril 2021, les béninois sont appelés aux urnes. Mais la situation est un peu tendue dans le pays. Nous apprenons beaucoup de choses de part et d’autre. Il y a ceux qui ne sont pas avec le pouvoir qui invitent le peuple à marcher » a-t-elle indiqué.

Le Bénin est un pays démocratique où chacun pourra exprimer ses idées. Malheureusement, le climat social est tendu et la peur et l’anxiété gagnent tout le monde. « Les Béninois ont peur! Tout le monde a peur parce qu’il y a trop de menaces ! », déclare-t-elle. Parfaite justifie sa déclaration par le fait que de fausses informations sont répandues dans l’opinion nationale. « Ce que nous devons retenir dans tout ça est que nous sommes dans un pays de droit », a indiqué celle qui est affectueusement appelée Daagbo.

Le chef de l’Etat, garant de la sécurité intérieure du pays saura prendre ses responsabilités, a affirmé Parfaite de banamè. Les appels à insurrection ne sont pas de nature à garantir la paix, note-t-elle. « Je ne trouve pas ça responsable de leur part et je ne trouve pas ça honnête non plus ! Parce qu’ils invitent les pauvres populations qui ne comprennent rien du tout à marcher, à se soulever », a-t-elle dit à nos confrères.