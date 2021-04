Plus d’une année s’est écoulée depuis l’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde. Sur toute la planète, les autorités ont pris de mesures afin d’arrêter la propagation du virus, qui continue de faire des victimes. Par ailleurs, suite à l’élaboration des vaccins, elles comptent instaurer l’utilisation du « passeport vaccinal » pour mieux gérer la lutte contre le virus.

Un décret pris pour interdire la délivrance de ce document

C’est le cas de l’Union Européenne (UE) qui mène déjà des réflexions sur ce sujet afin de contrôler les déplacements entre pays. Ainsi, le document pourrait être en circulation au cours de l’été. Cependant, cette initiative est mal vue par certaines autorités aux Etats-Unis, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il a en effet refusé l’utilisation du « passeport vaccinal » dans son Etat. Le républicain a par ailleurs pris un décret pour interdire la distribution de ce document sur tout le territoire de la Floride, estimant qu’il réduit les libertés individuelles et porte atteinte au secret médical.

« Vous voulez aller au cinéma? Est-ce-que vous devrez montrer ça? Non. Vous voulez aller voir un match? Non. Vous voulez aller dans un parc d’attraction. Non. Nous ne sommes pas d’accord avec ça » a-t-il déclaré. Notons que le décret pris par Ron DeSantis, somme également les compagnies de ne pas réclamer à leurs clients aucune preuve prouvant qu’ils sont immunisés face au coronavirus.