La question de la fin du mandat du président de la République Patrice Talon continue de soulever des réactions. Lors d’une manifestation ce samedi 3 avril 2021 à la place de a République à Paris, les Béninois de la diaspora et amis du Bénin, rappelle que le mandat en cours finit le 5 avril à minuit. Ils ont manifesté leur refus et leur indignation contre l’exercice jugé autocratique du pouvoir par Patrice Talon, durant 5 années.

Le rassemblement de Paris a été initié par le Collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin (CSDB) et des Volontaires pour la démocratie et les droits humains (VDDH). Au cours de cette manifestation, les opposants de la Diaspora ont fustigé la volonté du chef de l’Etat «de vouloir instaurer une dynastie clanique à partir d’un simulacre d’élection présidentielle de Talon contre Talon annoncé pour le dimanche 11 avril 2021 au Bénin ». Ils ont dénoncé la méthode de la « ruse » et de la « rage » usée par le chef de l’Etat pendant son mandat et qui a consisté à utiliser les maigres ressources du pays «pour l’achat des consciences, afin de détricoter et détruire méthodiquement, notre Démocratie et Etat de droit, qui ont vu s’épanouir plusieurs générations béninoises, depuis les assises des Forces Vives de la nation de février 1990, enterrant la fuste dictature du PRPB du feu Général Mathieu Kérékou ».

Ils ont rappelé que Patrice Talon, élu à 65%, a prêté serment sur la Constitution du 11 décembre 1990 devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, le peuple béninois et devant la communauté internationale, le 6 avril 2016, comme Président de la République pour un mandat de 5 ans, du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Ils disent «que le plan de Talon ne se réalisera pas ». «Non au second mandat usurpé (45 jours) sans être élu : pas 1 minute de plus », ont-ils indiqué. Pour eux, le 5 avril 2021 à minuit, Patrice Talon n’est plus président de la République du Bénin, conformément au serment qu’il a prêté le 6 avril 2016, et toute tentative de passer outre, «sera un parjure et traité comme tel avec toutes les conséquences, comme Patrice Talon l’a juré personnellement ».

Selon les Béninois de la Diaspora, le 6 avril 2021, le peuple béninois sera le seul souverain. Plus encore, il reviendra au peuple de réunir ses fils et filles de tous bords politiques dans une Assise Nationale afin de rechercher les voies et moyens adéquats pour la Restauration de la démocratie bafouée, de repenser le vivre-ensemble pour un développement réellement partagé.