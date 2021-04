Les couples Carter et West sont incontestablement les couples parmi les plus iconiques du monde du show-biz afro américain. Mais depuis que Kanye West et Kim Kardashian se sont séparés, les West ont certainement acquis une stature plus grande. Devenant l’exemple même du couple qui malgré les difficultés, a su garder le cap et maintenir une vie de famille. Ce Dimanche, le rappeur, et homme d’affaire Jay-Z dans une entrevue livrait son opinion en tant que père, sur ce qu’il pensait être la clé pour permettre aux enfants de réussir.

L’amour est plus important…

Shawn Corey Carter alias Jay-Z et sa femme Beyoncé sont mariés depuis plus d’une dizaine d’années maintenant. Mais depuis leur première rencontre sur un vol pour Cancún au Mexique. Le couple de superstars avait su malgré leur immense célébrité, garder leur vie de couple d’abord et, leur vie de famille ensuite loin des projecteurs, des strasses et des paillettes. Aujourd’hui, Shawn Carter et Beyoncé ont en commun trois enfants, Blue Ivy, 9 ans, et les jumeaux Rumi et Sir, 3 ans. Et ils n’en sont pas peu fiers.

Ce dimanche, l’homme d’affaire révélait être assez satisfait de sa vie famille. Une vie de famille, que d’ailleurs, la crise sanitaire pendante aux USA avait grandement contribué à améliorer. La crise a confié Jay-Z, a permis à « tout le monde de s’asseoir et de vraiment se connecter, de se concentrer vraiment sur la famille et le fait d’être ensemble, et de prendre ce temps pour en apprendre davantage sur l’autre ». Mais cette connexion n’était possible que parce que les membres entre eux partageaient le plus important : l’amour.

« Se sentir aimé est la chose la plus importante dont un enfant a besoin», a ajouté le fondateur de Roc Nation. De l’avis de Jay-Z, tous les parents avaient pour leurs progénitures de grands rêves. Mais l’idéal selon le rappeur, est de permettre aux enfants de faire leurs propres choix. Le plus important étant qu’ils aient l’assurance de l’amour indéfectible de leurs parents. « Tant que votre enfant se sent soutenu et aimé, je pense que tout est possible » a révélé l’époux de Beyoncé.