C’est un fait pour le moins cocasse. Un propriétaire de garage, visiblement frustré par la démission de l’un de ses employés a décidé de lui envoyer 228 kilogrammes de pièces d’un centime de dollar pour payer son dernier salaire.Andreas Flaten avait décidé de quitter ce garage automobile de Géorgie (USA) en novembre dernier à cause des relations difficiles qu’il entretenait avec son patron. Avant que ce dernier ne déverse les pièces d’un centime de dollar devant sa maison le mois écoulé, le garagiste démissionnaire avait menacé de le traîner en justice s’il ne lui payait pas son dernier salaire. En effet, cette rétribution tardait à arriver et Flaten n’avait pas la patience de Job.

“Il a été payé, c’est tout ce qui compte“

Le propriétaire revanchard a déposé sur les pièces de cuivre un petit papier pour son ex employé. Là- dessus, il était écrit « Fuck you », le genre d’insulte qui veut dire vulgairement « Va te faire foutre ». Interrogé par une télévision locale sur son acte, le propriétaire de garage a dit ceci : « Je ne sais pas si j’ai fait ça ou non (…) Il a été payé, c’est tout ce qui compte ». L’ex garagiste trouve que c’est la « chose la plus puérile » qu’il a été donné à son ancien patron de faire. Mais combien y avait-il de pièces d’un centime de dollar? 91. 515 selon Andreas.

« C’est beaucoup de travail pour de l’argent que j’ai gagné en travaillant »

« J’ai fait le compte et il devrait y avoir exactement 91.515 pièces , ce qui fait environ 504 pounds (soit 228 kilogrammes) de pièces » explique t-il . En attendant que la société qu’il a contactée passe ramasser le tas de pièces d’un centime, pour lui remettre en échange un chèque de 1 mille dollars, l’ex garagiste occupe ses soirées à nettoyer les pièces huileuses. « C’est beaucoup de travail pour de l’argent que j’ai gagné en travaillant » s’agace-t-il.