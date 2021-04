La campagne électorale comme elle se déroule au Bénin n’est visiblement pas du goût de Victor Topanou. Dans une réflexion publiée par la presse béninoise, l’universitaire affirme que l’élection présidentielle doit être une simple « formalité démocratique » et non comme « une fête de la démocratie et comme toutes les fêtes sociales et culturelles au Bénin ». L’ancien ministre soutient que cette façon dont les élections sont considérées au Bénin doit être changée parce que cela “donne lieu à de folles dépenses”.

Un reformatage des esprits par de nouvelles pratiques est nécessaire poursuit l’universitaire qui est partisan de la rationalisation des sources de financement et des dépenses pendant la campagne électorale. Il loue dans ce sens les réformes politiques de Patrice Talon qui concernent le financement public de la vie politique. C’est de son point de vue, un acte de souveraineté qui permet de libérer les acteurs politiques de leur dépendance vis-à-vis des opérateurs économiques.

Pour que les valeurs démocratiques soient recentrées sur les programmes des candidats

L’autorité du peuple souverain sera ainsi rétabli et les valeurs démocratiques recentrées sur les programmes des candidats et non sur combien d’argent ils sont capables de donner. Cette réforme du régime en place ne se concrétisera vraiment que dans quelques années, quand tous les acteurs politiques « y adhéreront et mettront l’intérêt collectif au cœur des débats de la vie politique ». a t-il conclu